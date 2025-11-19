Польша закрывает последнее российское консульство в Гданьске: какая настоящая причина

Радослав Сикорский / © Associated Press

Польша решила закрыть последнее российское консульство в Гданьске после недавних диверсий железнодорожной сети страны. Министр иностранных дел Радослав Сикорский сообщил, что отозвал согласие на функционирование консульства в ответ на саботаж.

Об этом пишет Polskie Radio.

По словам премьер-министра Дональда Туска, двое граждан Украины, действовавших от имени российской разведки, ответственны за подрыв на ключевом пути между Варшавой и Люблином. Инциденты в минувшие выходные повредили железнодорожную инфраструктуру и заставили пассажирский поезд делать экстренную остановку, но пострадавших нет.

Это решение стало продолжением политики Польши по закрытию российских консульств: ранее власти закрыли представительства в Кракове и Познани после поджогов и подозрительных диверсий. Посольство России в Варшаве продолжит работу, поскольку Польша не планирует разрывать дипломатические отношения.

Вашингтонский Институт изучения войны (ISW) назвал диверсии на польской железной дороге частью эскалационной кампании России против Европы. Напряженность между странами выросла после начала войны России против Украины в 2022 году.

Напомним, ранее спикер президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал диверсию на железной дороге в Польше.