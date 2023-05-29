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Польша закрывает свою границу для грузовиков из России и Беларуси

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публикации
Просмотры
343
Время на прочтение
1 мин
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Польша закрывает свою границу для грузовиков из России и Беларуси

Польша закрывает свою границу для автомобилей из Беларуси и РФ / Фото: pixabay.com

Действовать ограничения начнут с начала лета.

Польша с 1 июня закрывает свою границу для автомобилей, зарегистрированных в Беларуси и России. То есть двигаться авто через пространство Польши не смогут.

Об этом на своей странице в соцсети написал глава ОП Андрей Ермак.

"С 1 июня Польша запретит движение через свою границу грузовиков, зарегистрированных в Беларуси и России", — подчеркнул Ермак.

Напомним, что в Польше мэр города вызвал ДТП и скрылся с места аварии. Столкновение произошло, когда мэр управлял своим автомобилем Skoda и влетел в эвакуатор.

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Дата публикации
Просмотры
343
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