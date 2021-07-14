Польша закупит 250 американских танков Abrams для усиления восточной границы

В польской армии будет сформировано 4 новых танковых батальона для сдерживания возможного агрессора.

Вооруженные силы Польши пополнятся четырьмя батальонами американских танков Abrams. Как сообщили на сайте министерства обороны Польши, первые поставки техники ожидаются в 2022 году.

Речь идет о приобретении 250 современных танков Abrams, которые с улучшенной комплектацией впервые были представлены в 2018 году. На их закупку будет потрачено 6 млрд долларов.

Как сообщил на пресс конференции лидер правящей партии в Польше "Закон и справедливость", вице-премьер Ярослав Качиньский, этих танков достаточно для формирования четырех танковых батальонов.

Министр обороны страны Мариуш Блащак подчеркнул, что новые танки поступили на вооружение в противовес российским Т-14 "Армата". Они будут дислоцированы на востоке страны для "сдерживания возможного агрессора".

Программу обновления танкового парка Польша разрабатывает с 2017 года.

Напомним, ранее на базе Редзиково на севере Польши американские военные приступили к установке системы вооружений Aegis Ashore. Система ПРО будет защищать США и союзников по НАТО от баллистических ракет.

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