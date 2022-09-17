Польша закупит почти полсотни корейских истребителей вместо устаревших МиГ-29

Первые боевые самолеты будут доставлены в Польшу уже в 2023 году.

В пятницу, 16 сентября, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак утвердил контракт на поставку из Республики Корея легких боевых самолетов FA-50.

Об этом сообщили на официальном сайте оборонного ведомства страны.

Заключенное с южнокорейской стороной соглашение предусматривает пакет подготовки (включая поставки тренажеров для полетов), обучение пилотов и наземного персонала, а также пакет материально-технического обеспечения (включая запасные части и расходные материалы).

Также читайте Белорусские истребители стали значительно ближе тренироваться к границе с Украиной

Всего в Польшу будут поставлены 48 самолетов FA-50, первые 12 из них поступят из Кореи уже в 2023 году. Остальные самолеты, в конфигурации в соответствии с дополнительными требованиями, представленными ВВС Польши, под маркой FA-50PL, начнут поставлять в 2025 году и завершат к концу 2028 года.

Ранее пилоты использовали самолеты МиГ-29.

"Мы все знаем, что перспектив дальнейшего использования постсоветской техники нет. Эти старые самолеты будут заменены на современные самолеты FA-50. Это будет скачок поколений", — сказал Мариуш Блащак во время утверждения контракта.

Глава Минобороны подчеркнул, что в рамках польско-корейского сотрудничества в Польше будет создан сервисный центр для самолетов FA-50.

“Эти самолеты принадлежат к тому же семейству, что и F-16 и F-35. 48 самолетов FA-50 станут значительным усилением ВВС Польши”, – подчеркнул он.

Напомним, ранее в Польшу прибыл американский бомбардировщик B-52, который способен нести ядерное оружие.

Читайте также: