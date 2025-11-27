Польша заочно арестовала подозреваемых в саботаже на железной дороге: что о них известно

Железная дорога Польши (иллюстративная фотография) / © Associated Press

Окружной суд столичного города Варшавы заочно избрал меру пресечения в виде содержания под стражей Евгения И. (41 год) и Александра К. (39 лет) , подозреваемых в совершении диверсий на железнодорожных путях в Польше 15 и 16 ноября.

Об этом сообщает RMF24.

Как сообщил представитель Национальной прокуратуры Пшемислав Новак, решение суда позволило прокуратуре выдать ордер на арест мужчин, который должен состояться не позднее пятницы.

Выдача национального ордера на арест открывает путь для дальнейших международных шагов, а именно — представление Европейского ордера на арест и запрос на красное объявление Интерпола . Это также позволит опубликовать фотографии подозреваемых.

Акты саботажа, в которых подозреваются мужчины, состоялись на железнодорожной линии Варшава-Люблин: были повреждены колеи в населенном пункте Мице и тяговая сеть вблизи Пулав.

По данным следствия, подозреваемые Евгений И. и Александр К. пока не находятся на территории Польши, поскольку уехали в Беларусь .

Напомним, диверсии на пути в Польше состоялись 15 и 17 ноября. Первый инцидент произошел вблизи населенного пункта Жичин в Мазовецком воеводстве на Люблинском направлении — взрыв повредил рельсы, а неподалеку обнаружили еще одно не сработавшее взрывное устройство.

Ранее сообщалось, что польские правоохранители сообщили о доказательствах, свидетельствующих о вероятной причастности еще одного гражданина Украины к актам саботажа на железнодорожной инфраструктуре.