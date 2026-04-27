Польша запускает масштабный дрон-проект при участии Украины: Туск раскрыл подробности

Дональд Туск

Реклама

Польша планирует создать масштабный флот беспилотников, привлекая технические идеи и опыт Украины.

Об этом сообщил в сотрудничестве в рамках развития польской безопасности объявил премьер-министр Польши Дональд Туск, выступая на конференции в Жешуве, пишет Interia Wydarzenia.

Проект будет разрабатываться с учетом украинских компетенций в сфере боевых действий в воздухе. Дональд Туск подчеркнул, что Украина в настоящее время обладает уникальным опытом, решающим в современных оборонных технологиях.

Реклама

«С большим удовольствием могу сегодня объявить, что польский план создания армады дронов будет планом, который будут также поддерживать технические идеи и компетенции в области дронов наших украинских друзей», — заявил премьер-министр.

Он также отметил, что гордится возможностью открыть новый этап в укреплении безопасности Польши вместе с партнером, который имеет колоссальный опыт в сфере, которая сегодня определяет преимущества в воздухе.

По словам главы польского правительства, отношения между Украиной и Европой перешли в формат равноценного партнерства. Туск подчеркнул, что Украина уже выступает партнером для государств, стремящихся защитить свое воздушное пространство.

«Я хочу здесь, в Жешуве, очень четко подчеркнуть, что польско-украинские отношения и отношения между Европой и Украиной — это не односторонняя помощь воюющей стране. Нам удалось — и Польша добилась успеха, потому что мы были ведущим государством в этом процессе — построить такую модель партнерства… в которой тоже Украина может что-то дать», — отметил он.

Реклама

Заявление прозвучало на конференции «Путь к Конференции по восстановлению Украины: безопасное и оборонное измерение», которая является подготовительным этапом к июньскому мероприятию в Гданьске.

Напомним, премьер-министр Польши Дональд Туск не уверен, что США будут придерживаться своего обязательства перед НАТО защищать Европу в случае нападения России. Он призвал ЕС стать «настоящим альянсом» в вопросе защиты континента.