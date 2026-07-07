Польша запускает массовое производство ракет Barracuda — куда достанут

Польша начнет производство крылатых ракет Barracuda дальностью более 900 км / © Associated Press

Реклама

В городе Быдгощ (север Польши) на предприятии Военный авиационный завод №2 (WZL2) будут производить американские крылатые ракеты Barracuda 500 для нужд Вооруженных сил Польши.

Об этом сообщает Defens Express.

Новая производственная линия будет создана в Быдгоще и, как объявлено, «PGZ и Anduril будут производить несколько тысяч Barracuda-500M ежегодно», а доля польской стороны в производстве будет постепенно расти.

Реклама

В то же время, сроки развертывания этого производства, как и степень начальной локализации, пока не объявлены. Но в Anduril позиционируют свою ракету как дешевую и адаптированную под массовое производство, которую можно собирать просто с отверткой.

Как заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, это событие — «плохая новость для Мордора», то есть РФ.

Barracuda-500M имеет дальность полета в случае пуска с самолетов в 900 км. Этого достаточно для того, чтобы с территории самой Польши достать до окраин Москвы. А в случае пуска из воздушного пространства стран Балтии может делать это очень уверенно, прокладывая сложные маршруты с обходом позиционных районов ПВО.

Напомним, украинская сторона продолжает активно развивать собственное производство дальнобойных дронов, которые уже неоднократно использовались для атак по военным и энергетическим объектам на территории России.

Реклама

Также напомним, что у Украины будут новые дальнобойные ракеты.

Концерны Destinus и Rheinmetall ускоряют разработку новой ракеты RUTA Block 3.

Новости партнеров