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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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Польша запускает массовое производство ракет Barracuda — куда достанут

Польша подписала соглашение с американской компанией Anduril Industries для локализации производства крылатых ракет Barracuda.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Польша приступит к производству крылатых ракет Barracuda дальностью более 900 км.

Польша начнет производство крылатых ракет Barracuda дальностью более 900 км / © Associated Press

В городе Быдгощ (север Польши) на предприятии Военный авиационный завод №2 (WZL2) будут производить американские крылатые ракеты Barracuda 500 для нужд Вооруженных сил Польши.

Об этом сообщает Defens Express.

Новая производственная линия будет создана в Быдгоще и, как объявлено, «PGZ и Anduril будут производить несколько тысяч Barracuda-500M ежегодно», а доля польской стороны в производстве будет постепенно расти.

В то же время, сроки развертывания этого производства, как и степень начальной локализации, пока не объявлены. Но в Anduril позиционируют свою ракету как дешевую и адаптированную под массовое производство, которую можно собирать просто с отверткой.

Как заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, это событие — «плохая новость для Мордора», то есть РФ.

Barracuda-500M имеет дальность полета в случае пуска с самолетов в 900 км. Этого достаточно для того, чтобы с территории самой Польши достать до окраин Москвы. А в случае пуска из воздушного пространства стран Балтии может делать это очень уверенно, прокладывая сложные маршруты с обходом позиционных районов ПВО.

Напомним, украинская сторона продолжает активно развивать собственное производство дальнобойных дронов, которые уже неоднократно использовались для атак по военным и энергетическим объектам на территории России.

Также напомним, что у Украины будут новые дальнобойные ракеты.

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Дата публикации
Количество просмотров
354
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