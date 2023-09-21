Польша заявила о продлении поставок оружия Украине по ранее согласованным контрактам на примере гаубиц Krab

Польша осуществляет только ранее согласованные поставки боеприпасов и вооружений, отметили в правительстве.

Снабжение оружия Польшей в Украину по ранее согласованным контрактам, в частности, передача гаубиц Krab, продолжается.

Об этом заявил спикер правительства Польши Петр Мюллер, сообщает РАР.

"В контексте вопросов о поставках вооружений хотел бы сообщить, что Польша осуществляет только ранее согласованные поставки боеприпасов и вооружений. В том числе и вытекающие из подписанных с Украиной контрактов", — сказал Мюллер.

Он добавил, что это, в частности, и "самый зарубежный контракт", подписанный польской оружейной промышленностью после 1989 года, — на поставки пушки-гаубицы Krab.

"С украинской стороны появился ряд абсолютно неприемлемых заявлений и дипломатических жестов, которые Польша не принимает, однако в Польше по-прежнему действует международный хаб помощи", — добавил спикер.

Он напомнил, что в первые месяцы войны Польша предоставила ключевые танки, бронетехнику, самолеты и боеприпасы для обороны Украины, необходимые для предотвращения нападения России на Украину и в будущем на другие страны ЕС, включая саму Польшу.

"В первые месяцы войны, когда другие страны ЕС обсуждали поддержку, Польша последовательно помогала отразить нападение России", — добавил Мюллер.

Напомним, ранее украинская политика Мария Золкина объяснила, чего следует ожидать от международного конфликта между Украиной и Польшей. По ее словам, это будет влиять на сотрудничество безопасности, на то, как себя будет вести Польша в рамках договоров безопасности в будущем.

ТСН.ua собрал данные из польских изданий о реакции в Польше о том, что страна больше не передает Украине никакого вооружения, поскольку сама активно вооружается.

Читайте также: