Польша ждет извинения от Зеленского: «Украина совершила ошибку»

Глава МИД Польши Радослав Сикорский / © Getty Images

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В Министерстве иностранных дел Польши назвали решение Владимира Зеленского о присвоении одному из подразделений звания Героев УПА «ошибкой» и ожидают от Украины извинений, а именно — отменить это решение.

Об этом сообщил вице-премьер-министр и министр иностранных дел Радослав Сикорский в комментарии для TVP Info.

По его мнению, именно Украина должна в возникновении напряженности между Варшавой и Киевом.

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«Пожалуйста, следуйте заявлению премьер-министра, именно Украина совершила ошибку, и мы ожидаем, что Украина исправит эту ошибку», — сказал Сикорский.

Также он прокомментировал заявление вице-президента ПиС и кандидата от партии на должность премьер-министра Пшемыслава Чарнека. количество украинцев в польской государственной администрации.

«Польша является родиной всех граждан, независимо от религии или происхождения. И я считаю, что такие националистические вспышки вызывают призраков более темных глав польской истории. Я надеюсь, что наши соотечественники не поддадутся этому», — добавил дипломат.

Скандал между Польшей и Украиной из-за УПА — последние новости

Между Польшей и Украиной идет конфликт из-за присвоения одному из подразделений звания Героев УПА. Президент Польши Навроцкий призвал забрать у Владимира Зеленского Орден Белого Орла. На фоне обострения руководитель ОП Кирилл Буданов ездил на переговоры. Бывший глава МИД Польши Яцек Чапутович назвал этот шаг «правильным».

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Тем временем Владимир Зеленский, направляясь в заграничный визит в Британию, миновал польский аэропорт Жешув и выбрал Кишинев. В МИД Украины уверяют, что смена маршрута не связана со скандалом.

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