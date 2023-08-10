Польша значительно увеличивает количество военных на границе с Беларусью: уже не две тысячи

Польша приставит к белорусской границе около 10 тысяч солдат.

Минобороны Польши планирует дополнительно увеличить количество своих военных на границе с Беларусью, чтобы предотвратить нападение на страну.

Об этом сообщает "Польское радио" со ссылкой на министра обороны Польши Мариуша Блащака.

"Около 10 тысяч солдат будут находиться на границе: четыре тысячи будут непосредственно нести пограничную службу, а шесть тысяч будут в резерве", — сказал Блащак.

По его словам, министерство передислоцирует войска "ближе к границе с Беларусью, чтобы сдерживать агрессора, чтобы он не решился напасть" на Польшу.

Он также добавил, что "нарушение польского пространства белорусскими вертолетами нельзя недооценивать".

"Это была очередная провокация. Все происходящее в Беларуси координируется с действиями России", — подчеркнул Блащак.

Напомним, ранее Польша собиралась отправить на белорусскую границу 2 тысячи военнослужащих на фоне провокаций. Это было вдвое больше, чем просила тогда Пограничная служба.

Это произошло после того, как 1 августа два белорусских вертолета нарушили воздушное пространство Польши во время учений вблизи границы. Эта провокация заставила польскую армию усилить свое присутствие у восточной границы, в частности к границе с Беларусью были передислоцированы боевые вертолеты.

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