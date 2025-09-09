Польше грозит "колоссальный хаос": кто из иностранцев останется без соцвыплат уже через три недели

Без принятия нового закона о помощи беженцам, более 800 тысяч иностранцев будут вынуждены покинуть Польшу

Законодательство Польши в отношении украинских беженцев может измениться, что будет иметь значительные последствия для рынка труда, образования и социальных выплат. Законопроект, рассматриваемый сегодня польским правительством, предусматривает отмену выплаты на детей «800 плюс» для тех иностранцев, которые не работают.

Об этом заявил вицеминистр внутренних дел и администрации Польши Мацей Дущик в эфире TVP Info.

«До 30 сентября мы должны успеть принять закон о помощи находящимся в Польше гражданам Украины. Если этого не произойдет, то у нас будет гигантский хаос и проблемы не только на рынке труда, но и в образовании и многих других сферах», — сказал чиновник.

Новый законопроект и вето президента

Действующий закон о помощи иностранным беженцам теряет свою силу 30 сентября этого года. Но следующий законопроект по этому вопросу, принятый Сеймом, ветировал президент Польши Кароль Навроцкий, отметив необходимость усилить контроль и устранить злоупотребления.

В новой правительственной версии появился пункт об отмене помощи на детей 800 плюс украинским беженцам, которые находятся на территории Польши и не работают.

«Подготовку к усилению контроля доступа иностранцев к выплатам мы начали в ноябре прошлого года. Сначала планировали увязать это с налоговой системой, однако после разговоров с Министерством финансов мы пришли к выводу, что лучшим решением является связать это с профессиональной активностью. Президент в определенной степени повлиял на ускорение этих работ, но построение такой системы – это месяцы подготовки. Неделю или две ничего бы здесь не изменили. Хорошо, что мы работали над этим проектом больше полугода», — сказал гость TVP Info.

Предотвращение злоупотреблений

Дущик отметил, что основные положения нового закона были заложены еще в апреле 2025 года и проект был предварительно известен. Он также напомнил, что во время работы над предыдущим законом, ветированным президентом, депутаты от ПиС подавали очень похожий проект. Вицеминистр пояснил, что правительство работает над системой не только для украинцев и не только по программе «800 плюс», но и для всей системы семейных выплат и для всех иностранцев.

«Речь шла также о сочетании баз данных Пограничной службы, системы образования и ZUS, чтобы система была герметичной, но в то же время не исключала лиц, которые могли бы пострадать, если бы они потеряли эти выплаты», — добавил он.

По словам Дущика, если до конца сентября закон не будет принят, подписан и опубликован, 800 тысяч иностранцев будут вынуждены выехать из Польши.

«Если бы мы не работали над этим проектом полгода, у нас была бы проблема с тем, чтобы успеть. Сейчас такой угрозы нет. Сегодня Совет министров, вероятно, после обсуждения примет проект, который попадет сегодня или завтра утром в парламент. Завтра состоится первое чтение, в четверг комиссия и второе чтение, а в пятницу голосование», – проинформировал Дущик.

Экономические и социальные последствия

Вицеминистр отметил критическую важность принятия закона до 30 сентября.

«Здесь речь идет не только о 800 плюсах, потому что это в значительной степени политический вопрос. Речь идет о том, чтобы с 1 октября те лица, которые работают во благо польского ВВП, заполняют пробелы на рынке труда, могли просто пойти на работу легально. Если так не произойдет, то у нас будет колоссальный хаос и проблемы не только на рынке труда, но и в образовании и многих других сферах», — отметил Дущик.

На вопрос, сколько иностранцев может потерять право на выплату 800 плюс, он ответил, что это будет около 10%.

«У нас нет очень большой проблемы, но определенные злоупотребления встречаются. Речь идет, например, о ситуациях, когда ребенок зарегистрирован в Польше, а фактически находится в Украине или другом государстве, а выплата „800 плюс“ получается здесь», — пояснил он.

Дущик подчеркнул, что верификация начнется в феврале 2026г. Закон предусматривает установление пребывания в Польше с профессиональной активностью родителей и посещением ребенком школы. Система требует инвестиций и сочетания уже разработанных баз данных, но требует внедрения IT-решений.

«Мы не можем допустить ситуации, когда в отделениях ZUS возникнут гигантские очереди лиц со стопками справок. Помните, что сегодня выплата „800 плюс“ полностью автоматизирована, и мы не хотим от этого отказываться. Она и дальше должна быть автоматической, но с дополнительной системой верификации», — подчеркнул вицеминистр.

Напомним, после вето Навроцкого правительство подготовило новый законопроект, призванный поощрить беженцев быть полезными для страны, которая дает им убежище.