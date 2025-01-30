Польше не хватает рабочих: какие специальности станут "золотыми" в 2025 году

Аналитики отмечают, что нехватка рабочих в физических профессиях наблюдается уже много лет, и ежегодно ситуация остается практически неизменной. Основные причины – тяжелые условия труда, низкая зарплата и отсутствие желания работать в сложных климатических условиях или вахтовым методом.

В 2025 году в Польше самый большой дефицит кадров ожидается среди работников физического труда, в частности, в таких сферах, как строительство, транспорт и монтажные работы. Больше всего работодатели будут искать кровельщиков, водителей, кладовщиков, слесарей, монтажников, операторов землеройной техники, строителей и сварщиков.

Об этом сообщает международное агентство по трудоустройству Gremi Personal.

Дефицитными считаются специальности, по которым количество вакансий существенно превышает среднее количество безработных в этой сфере.

Почему физический труд становится менее популярным?

Аналитики отмечают, что нехватка рабочих в физических профессиях наблюдается уже много лет, и ежегодно ситуация остается практически неизменной. Основные причины – тяжелые условия труда, низкая зарплата и отсутствие желания работать в сложных климатических условиях или вахтовым методом.

Рабочие дефицитные профессии в Польше. / Фото: Gremi Personal

"Каждый год "Барометр профессий" показывает одни и те же дефицитные профессии, и половина из них — это специальности, требующие физической выносливости и квалификации. Основная проблема — низкий уровень заработной платы, тяжелые условия труда и длительный рабочий день. Для водителей дополнительным минусом есть частые командировки. К тому же война в Украине оказала значительное влияние на польский рынок труда: из-за запрета выезда для мужчин спрос на работников физических профессий вырос еще больше", – объясняет Юрий Григоренко, главный аналитик Gremi Personal.

Дефицит специалистов в области медицины и образования

Кроме рабочих специальностей, в Польше остро ощущается нехватка специалистов в области медицины и образования. В 2025 году дефицитными останутся следующие профессии:

врачи;

учителя;

медсестры и акушерки;

сидетели за пожилыми людьми;

работники бухгалтерии и финансов;

военнослужащие.

Почему в Польше не хватает квалифицированных специалистов?

Дефицит специалистов в этих областях связан с демографическим кризисом. Все больше людей уходит на пенсию, чем приходит на рынок труда. При этом молодые выпускники не могут сразу заменить опытных специалистов. К примеру, хирурга с 25-летним стажем не заменит новоиспеченный врач.

В таких условиях единственно возможным выходом становится привлечение трудовых мигрантов, однако этот процесс усложняется бюрократическими процедурами и относительно невысоким уровнем зарплат в Польше по сравнению с Западной Европой.

Могут ли Польша и бизнес адаптироваться к новым условиям?

Решением проблемы может стать более широкое открытие рынка труда для мигрантов, но это требует значительных изменений. В правительстве Польши рассматривают внедрение программ по адаптации иностранцев, в частности:

поддержку мультикультурной среды на рабочих местах;

содействие инклюзивности и терпимости;

упрощение бюрократических процедур;

развитие многоязычных коммуникаций на предприятиях;

переход крупных международных компаний на английский язык как основной.

Напомним, что украинские беженцы в Польше, проживающие в центрах коллективного размещения, могут получить деньги на аренду жилья.