Польшу обвинили в содействии депортациям украинцев из США

Депортация украинцев через Польшу / © Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на X

Польша чаще всего мелькает в заголовках о депортации украинцев. К тому же, страна депортирует не только со своей территории, но и становится посредником для депортаций украинцев из США. Amnesty International обвинила Польшу в содействии депортациям украинцев из США, в частности через Жешув.

Об этом сообщает Reuters.

Правозащитные организации Amnesty International и Human Rights First призвали Польшу не содействовать депортации украинцев и не принимать в своих аэропортах рейсы из США, на которых перевозят депортированных украинцев.

По словам правозащитников, в ноябре 2025 и марте 2026 года Миграционная и таможенная служба США (ICE) провела несколько депортаций через Польшу, в пределах которых более 50 граждан Украины принудительно вернули домой.

«Насильственная передача украинцев в зону активных боевых действий, где ракеты бьют по всей стране, шокирует совесть и нарушает международное право», — заявила генеральный директор и президент организации Human Rights First Узра Зейя.

Организации Amnesty International и Human Rights First сделали совместное заявление. Там добавили, что Польша, принявшая стольких украинских беженцев, больше не должна способствовать депортациям украинцев, инициированных администрацией Трампа.

Правозащитники написали польскому правительству письмо, однако не получили ответа и решили его опубликовать.

«У Польши нет соглашения или договоренности с Соединенными Штатами о депортациях. Это внутреннее дело двух стран — Украины и США», — заявила пресс-секретарь Министерства внутренних дел Польши Каролина Галецкая.

Она добавила, что Польша «просто проверяет» украинцев, которых депортируют домой, на предмет того, имеют ли они право находиться в Польше.

Вице-президент аэропорта Жешув-Ясёнка Бартош Горский отказался комментировать депортационные рейсы и не ответил на вопрос о причастности к этому польского правительства.

С момента того, как Дональд Трамп стал президентом США, он увеличил количество задержаний и депортаций из страны. Правозащитные организации заявляют, что эта политика нарушает правовую процедуру и свободу слова.

Последний рейс с депортированными из США украинцами приземлился в Жешуве 30 апреля. Количество депортированных неизвестно. Правозащитники призвали США не отправлять украинцев в Украину, потому что там опасно.

«Польские власти должны расследовать эти инциденты, установить местонахождение пострадавших и обеспечить им защиту от принудительного возвращения, достойное обращение и эффективное средство правовой защиты», — заявила директор Amnesty International Poland Анна Блащак-Банасяк.

Депортация украинцев из Польши: последние новости

Польша часто депортирует украинцев домой. Последний случай произошел в конце апреля, когда из Польши принудительно был депортирован 37-летний гражданин Украины.

Он приехал на автомобиле в детский сад в состоянии сильного алкогольного опьянения. Инцидент произошел в пятницу, 24 апреля. Сотрудники заведения заметили подозрительное поведение мужчины и вызвали полицию.

Как выяснили правоохранители, нарушитель не только сел за руль нетрезвым, но и перевозил в машине своего 11-летнего сына. Тест показал в организме водителя более 2 промилле алкоголя.

Мужчину задержали и инкриминировали ему управление транспортным средством в состоянии опьянения, а также создание угрозы жизни ребенка, после чего приняли решение о его депортации.

Также известно о случае депортации, который произошел в середине апреля 2026 года. В Польше арестовали и депортировали в Украину 33-летнего украинца, которого задержали за рулем. Полиция Познани остановила его для проверки и обнаружила, что у мужчины было три действующих судебных запрета на управление транспортом, а его водительские права были аннулированы.

Кроме того, нарушитель находился в состоянии алкогольного опьянения — алкотестер показал почти пол промилле алкоголя в его крови. Вместе с водителем в машине находилась 39-летняя пассажирка, у которой правоохранители обнаружили мефедрон. За хранение наркотиков женщину задержали, но она добровольно согласилась на 6 месяцев общественных работ и уплатила 6000 злотых штрафа.

