Польша / © Reuters

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Из-за общенационального протеста машинистов в Польше произошли массовые задержки поездов, которые будут продолжаться до позднего вечера пятницы. Железнодорожное движение вернется в норму только на выходных.

Об этом пишет Wiadomosci.

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Польшу охватил бунт железнодорожников — что известно

Сообщается, что этот протест организовал Профсоюз железнодорожников. Акция продолжалась 11 сентября до 12:00. В этот период по всей стране курсировали около трех тысяч поездов. На железнодорожных переездах машинисты специально замедляли скорость до 20 км/ч, чтобы привлечь внимание общества и водителей к проблеме безопасности.

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Причиной протеста стала опасность на железнодорожных переездах. Наиболее критичны переезды категории D, где нет шлагбаумов и светофоров, а стоят только дорожные знаки.

Машинисты поездов сталкиваются с авариями на переездах практически через день. Люди гибнут, и, несмотря на обращения, кампании и неоднократные сигналы, эффективного решения до сих пор не видно», — отметил представитель железнодорожного издания Glos Maszynisty Рафал Заржецкий в комментарии для Business Insider.

Он подчеркнул, что последней каплей для железнодорожников стала недавняя трагедия с гибелью пассажира и ранением машиниста, поэтому сообщество требует конкретных действий.

Масштаб задержек и отмена рейсов

По данным компании-оператор железнодорожной инфраструктуры PKP PLK SA, из-за протеста общая задержка поездов к полудню достигла около 20 тысяч минут. Из трех тысяч запущенных рейсов с опозданием двигались 589 составов.

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Отмечается, что забастовка затронула менее 20% поездов. Из-за акции частично или полностью отменили 7 рейсов, хотя в общей сложности с севера до 12:00 отменили 67 поездов. Отдельные поезда задерживались более пяти часов, в частности рейс Щецин — Перемышль опоздал на 333 минуты, а Познань — Устка — на 245 минут.

Задержка поездов в Польше

Как сообщил генеральный директор PKP PLK Петр Выборский, задержки в движении будут продолжаться до позднего вечера пятницы. В то же время глава PKP Intercity Януш Малиновский отметил, что восстановление обычного графика ожидается в субботу и воскресенье.

Реакция власти и планы правительства

«Автомобильно-железнодорожный переезд является критически важной точкой на карте и на дороге каждого водителя. Невнимательность и недостаток здравого смысла могут повлечь за собой катастрофу на наземном транспорте, а также привести к гибели людей. Именно поэтому Профсоюз машинистов поездов решил начать кампанию, которая сегодня коснулась многих пассажиров и повлияла на организацию железнодорожных перевозок», — отметил Министр инфраструктуры Дариуш Климчак.

Министр также заявил, что правительство намерено активно инвестировать в повышение безопасности на переездах. В частности, путем установки дополнительных оборудований, которые усложнят въезд автомобилей при приближении поезда.

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Напомним, в польском городе Гданьск пассажирский поезд врезался в грузовик, застрявший на переезде из-за грубого нарушения водителем правил дорожного движения.

Ранее мы писали, что в Польше пассажирский поезд PKP Intercity столкнулся с грузовиком, после чего сошел с рельсов. Авария произошла в населённом пункте Пшисуха Мазовецкого воеводства.

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