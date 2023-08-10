Polska zazdrość: польки ревнуют своих мужчин, потому что те заглядываются на украинок-беженок

В Польше желание помогать украинцам падает. Об этом свидетельствуют последние исследования Варшавского университета, передает польское издание Wyborcza.

По информации издания, больше предубеждений – у молодых польских женщин, которые видят в украинках конкуренток на рынке труда и в романтических отношениях.

Польские мужчины ищут знакомства с украинками в Интернете

Журналисты Wyborcza отметили, что в польском сегменте Интернета стало много объявлений на сайтах знакомств или даже групп, которые помогают созданию отношений между польскими мужчинами и украинскими девушками.

"Группы "Украинки знакомятся с поляком", "Одинокие Украинки в Польше", "Ищу парня-поляка" или "Украинка ищет мужа-поляка", "Поляк ищет жену-украинку" станут как грибы после дождя и быстро собирают тысячи людей", – отмечается в статье.

Стереотипы об украинках

По мнению журналистов, польские мужчины не хотят отношений с эмансипированными женщинами с хорошей работой и собственным мнением, а в украинках наоборот усматривают хороших спутниц жизни, которые "готовят горячую пищу вовремя, самоотверженные и благодарные, но прежде всего (и, пожалуй, самое главное) – красивые".

"Это стереотип, что украинская женщина – покорная, традиционная жена. Боюсь, что эти надежды могут не оправдаться. Мой опыт работы с украинками показывает, что это трудолюбивые, умные и образованные женщины, умеющие заботиться о себе", – говорит Агнешка Косович, президент Польского миграционного форума.

В то же время она не исключает, что для некоторых украинских женщин, приезжающих в Польшу, тяжело найти в ней свое место, отношения с поляком могут быть залогом безопасности и стабильности.

По словам Косович, не все украинки, как переехали в Польшу, оставили своих мужчин воевать на фронте на родине. Многие из них раньше не были в отношениях, другие только вступают во взрослую жизнь.

Косович также замечает другой феномен: "Разлука с мужем может принести облегчение, а не страдания, боль и тоску. В результате супруги часто понимают, что их связи все-таки были не столь крепкими. Бывает, что у этих женщин раньше были неудачные отношения".

Польские женщины недолюбливают украинок?

В проведенном польскими исследователями опросе говорится, что в группе полячек до 29 лет со средним или высшим образованием отмечена наибольшая неприязнь к беженцам из Украины.

"Во-первых, опасения слишком большой конкуренции на рынке труда. Во-вторых, беспокойство, что беженцы из Украины заберут их потенциальных мужчин", – говорится в статье.

Отношение поляков к украинским беженцам в целом изменилось в худшую сторону

Согласно тем же исследованиям Варшавского университета, количество поляков, готовых помогать украинским беженцам, сократилось.

Большинство из поляков (67 процентов) все еще воспринимают беженцев в положительном свете, но эта тенденция идет на убыль. С другой стороны, в Польше возросло негативное мнение об украинцах – с 8 до 13 процентов.

Впервые большинство поляков (55%) выражают сомнение в предоставлении дополнительной помощи украинцам.

"Потребительное отношение украинцев" – это ключевое слово, которое чаще всего упоминалось в обоснованиях. Эту причину своего негатива к украинцам назвали 39 процентов респондентов. Полякам не нравится, что украинцы якобы требуют многие услуги бесплатно.

Все больше поляков считают, что украинцы не имеют права на такие же социальные выплаты, как они. Они также выступают против предоставления нашим гражданам льгот и финансирования питания и проживания.

Сколько украинцев в Польше

По информации польских социологов, в настоящее время в Польше находится около 1,2 миллиона беженцев из Украины. Большинство из них – женщины.

Ранее сообщалось, что в Польше задержали 4 человека, которые "наживались на украинках и разврате".

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