Польская полиция заблокировала украинских водителей на границе – что известно

На польско-украинской границе обострилась ситуация.
На границе Польши и Украины, на ККП "Краковец-Корчева" 1 марта обострилась ситуация после того, как польские дальнобойщики присоединились к протестам.
Об этом сообщает "Европейская правда".
По словам украинских водителей, в пятницу утром, 1 марта, полиция сообщила об уменьшении количества машин, которые ежечасно могут проходить границу. 29 февраля через границу проходило до 26 грузовиков, до 1 марта протестующие установили лимит в одну машину в час.
"Украинские водители направились на переговоры с протестующими. Однако польская полиция и спецназовцы оцепили украинских водителей, разбив их на несколько групп. По словам украинских водителей, польская полиция не позволила им подойти к польским протестующим, окружила их и даже не позволяет вернуться к своим машинам и кемпингам", — пишет издание.
Блокировка длилась не менее двух часов. По состоянию на данный момент полиция сняла блокировку и разрешила водителям вернуться в машины. Однако скорость пропуска машин через границу не увеличилась.
В посольстве Украины в Польше заявили, что знают об этой ситуации и держат постоянный диалог с польской полицией.
Напомним, премьер-министр Польши Дональд Туск на днях заявил, что Польша и Украина могут временно закрыть границу.
Он также сообщил, что Польша внесет пограничные переходы с Украиной, участки автомобильных и железнодорожных дорог в перечень объектов критической инфраструктуры, чтобы поставлять вооружение и гуманитарную помощь, чтобы устранить препятствия на границе.
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