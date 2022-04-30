Польская железная дорога продлила бесплатный проезд для украинских беженцев

Для украинцев, пересекших границу с Польшей, начиная с 24 февраля снова продлен бесплатный проезд по польской железной дороге.

Об этом сообщается на сайте компании PKP Intercity. Бесплатный проезд для беженцев из Украины должен действовать до 30 апреля, его продлили до 31 мая 2022 года.

Категории беженцев, которые могут воспользоваться бесплатным проездом в поезде, остались неизменными:

женщины,

дети и подростки до 18 лет,

лица старше 60 лет,

мужчины и женщины 18-60 лет, являющиеся инвалидами или лицами с ограниченной дееспособностью.

Для совершения поездки требуется:

В кассе или у кондуктора взять бесплатный билет.

Для этого предоставить загранпаспорт со штампом пересечения границы с датой не ранее 24 февраля 2022 года.

Если нет паспорта, любой другой документ, удостоверяющий личность (внутренний паспорт, студенческий билет, водительское удостоверение и т.п.). В случае отсутствия загранпаспорта предоставить подтверждение о получении PESEL с пометкой UKR или предъявить именной билет (бумажный или в смартфоне) на поезд из Украины в Польшу.

Беженцы, не имеющие загранпаспорта или печати в нем и не успевшие оформить номер PESEL, могут получить справку с печатью от Воеводы, которая информирует кондуктора о пересечении границы. Ранее на эту процедуру имели право только представители пограничных служб, теперь работники "информационных пунктов (punkt informacji)" на вокзале, в "рецепционных пунктах" при границе и работники "пунктов выдачи PESEL".

Уточнить вопрос по поводу бесплатного проезда поездами польской железной дороги можно 7 дней в неделю с 8:00-20:00 по телефонам:

+48 22 473 00 86 – стоимость звонка соответствует тарифу оператора,

800 033 022 – бесплатная горячая линия для всех польских операторов.

С мая 2022 года "Укрзалізниця" дает возможность попасть в Польшу из Ровно и Бердичева. Поезд 23/24 Киев-Хелм будет останавливаться в Бердичеве в 01:37 и в Ровно в 05:26.

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