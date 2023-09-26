Польские эксперты подтвердили, что упавшая в Пшеводуве ракета была украинской – СМИ

Польские эксперты пришли к выводу, что упавшая в Пшеводуве в ноябре прошлого года ракета не могла быть выпущена из России и, вероятно, была украинской.

Об этом пишет Rzeczpospolita со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования.

Пресс-секретарь прокуратуры подтвердил, что они действительно получили заключение, но его содержание он не разглашал из-за конфиденциального характера. Спикер добавил, что ведомство обратилось в Украину за юридической помощью и ожидает ответа.

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По данным издания, заключение следователей якобы подготовлено на основе множества источников и засекреченных данных национальных служб. Пока официально в Польше и Украине не раскрывали деталей расследования.

Как говорится в сообщении, вероятно, это была зенитная ракета С-300 серии 5-55 (российского производства). Прокуратура якобы знает, с какого места сил ПВО Украины она была запущена.

В ноябре 2022 года в результате падения ракеты в польском селе Пшеводув погибли два человека. Об этом стало известно после массированной ракетной атаки России по Украине. Несмотря на предположение, что ракета была выпущена системой ПВО Украины, многие страны Запада возложили ответственность за инцидент на Россию, ведь именно она начала атаку.

Власти Украины заявляли, что удар по Польше нанесла российская, а не украинская ракета.

Россия возразила, что наносила ракетные удары вблизи места инцидента и вообще вблизи польской границы.

Напомним, по словам президента Польша, следователи установили, что в результате массированного обстрела Украины Россией на территории Польши разорвалась ракета украинской противоракетной обороны. Анджей Дуда добавил, что во время инцидента взорвались две ракеты – одна в Польше, другая – в Украине.

Впрочем, Дуда отметил, что падение ракеты на территорию Польши не было нападением на страну, а, скорее всего, "несчастным случаем".

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