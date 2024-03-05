Польские фермеры анонсировали новый продолжительный протест на границе с Украиной

Новая акция протеста планируется напротив украинского пункта "Рава-Русская".
Польские фермеры анонсировали новую акцию на границе с Украиной, которая продлится до 30 апреля.
Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте городского офиса города Любича-Королевска Люблинского воеводства.
Новый протест запланирован на 10 марта 2024 года в 14:30.
"Акция состоится на перекрестке национальной дороги № 17 с провинциальной дорогой № 867 перед перекрестком
границы в Гребенном (что напротив украинского пункта "Рава-Русская" – ред.). Ожидается присутствие 100 человек", – говорится в тексте документа.
Требованием протестующие является ликвидация "зеленого соглашения", которое, по их мнению, ограничивает поступление агропродовольственной продукции из-за пределов ЕС, в том числе из Украины.
Напомним, в правительстве рассказали, блокировали ли на границе с Польшей оружие и помощь для Украины.
Читайте ведущие новости сегодня:
- Стало известно, кто пытался убить Зеленского в начале войны: сенсационные подробности
- Маленькая девочка держала под землей несколько суток: эта история шокировала Украину (фото, видео)
- Морские дроны ГУР уничтожили корабль "Сергей Котов": все, что известно о потере ЧФ РФ