Польские фермеры блокируют пункты пропуска на границе с Германией – что требуют

На границе с Германией по направлению к Берлину на двух пунктах пропуска – в Свецко и Губинцы стоят около 100 тракторов.

Польские фермеры от 17 марта блокируют автомагистраль А2 вблизи польско-немецкой границы. Они протестуют против импорта сельскохозяйственной продукции из Украины.

Об этом пресс-секретарь окружной комендатуры полиции в польском городе Слубице Эва Мурмило сообщила "Радио Свобода".

По словам организаторов блокады, проехать могут только экстренные службы: полиция, скорая помощь, пожарная и пограничная служба. Остальные автомобили объездными путями направляются на другие пункты пропуска, в частности в Ольшину.

Радио Свобода со ссылкой на протестующих сообщает, что они выступают против наплыва с/х продуктов не только из Украины, а также из Беларуси, России и других стран.

"Мы против наплыва не стандартизированной продукции в ЕС. Мы должны придерживаться строгих норм и предписаний, а поступают продукты генетически модифицированные. Потому что ни в Украине, ни в России, ни в других странах, где производят генетически модифицированную продукцию, нет никаких норм и такой товар попадает на польский рынок", – сообщил координатор протестов в Западнопоморском воеводстве Эдвард Кроссма.

В то же время польские фермеры не проводили акции протеста на польско-белорусской границе, из-за которой в европейские страны попадает агропродукция из России.

По словам организаторов, блокада продлится до вечера 20 марта, но они не исключают и продление блокады.

15 марта ТСН.ua уже сообщал, что польские фермеры начали блокировать границы со Словакией, чтобы проверить, не ввозится ли таким образом зерно из Украины. Там тоже дорогу заблокировали тракторами. Такая акция привела к скоплению на границе около десятка легковых автомобилей и несколько десятков грузовых автомобилей.

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