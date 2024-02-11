Польские фермеры будут блокировать еще два пункта пропуска с Украиной – подробности

Польские фермеры хотят расширить блокировку еще на два пункта пропуска с Украиной.

Польские фермеры, которые блокируют некоторые пункты пропуска на границе с Украиной, объявили, что с 12 февраля будут блокировать направления пунктов пропуска "Устилуг" и "Угринов".

Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер ГПСУ Андрей Демченко.

"Ориентировочно, где-то в 10 часов могут начаться такие действия, но будем надеяться, что этого не произойдет, хотя вряд ли", – сказал он.

По его словам, польские протестующие не блокируют движение для легковых автомобилей и пассажирских автобусов.

Как добавил Демченко, в настоящее время заблокированными остаются направления пунктов пропуска "Ягодин" и "Рава-Русская".

"По состоянию на утро сегодня напротив "Ягодина" на территории Польши в сторону Украины в очередях ожидают где-то 700 грузовых транспортных средств, в направлении пункта пропуска "Рава-Русская" где-то 400 грузовиков", — сообщил представитель Госпогранслужбы.

Более тысячи грузовиков ожидают в очереди в направлении пункта пропуска "Краковец" хоть это направление и не блокируется, но водители и перевозчики ищут себе направления, где они могут пересечь границу "и здесь мы видим увеличение количества находящихся в очереди грузовиков".

Напомним, польские фермеры 10 февраля разблокировали движение грузовиков в пункте пропуска "Шегини-Медика".

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