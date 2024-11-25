Польские фермеры готовы заблокировать всю восточную границу с Украиной: подробности

Польские протестующие предупредили, что 10 декабря снова начнут акции на границах, если их требования останутся без ответа. В этот раз они намерены заблокировать всю восточную границу.

Об этом сообщил лидер организации "Обманное село" Роман Кондров пишет PAP и TOK FM.

Ранее фермеры прекратили протест возле пункта пропуска "Медика — Шегини" после визита министра сельского хозяйства Чеслава Секерского.

В ходе переговоров он пообещал дать ответ на их требования до 10 декабря. Среди ключевых требований фермеров – противодействие соглашению о свободной торговле между ЕС и странами Южной Америки. Они обеспокоены тем, что ее реализация может повлечь за собой неконтролируемый импорт сельскохозяйственной продукции в Польшу из стран МЕРКОСУР.

"Мы даем министру время, и если ничего не будет сделано, мы обязательно поедем еще раз на границу. И это будет массовый протест, протесты будут по всей восточной границе", — сказал он.

Ранее польские фермеры начали блокировать пункт пропуска "Медика-Шегини" 24 ноября. Накопления грузовиков перед пунктом пропуска на выезд из Украины не было.

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