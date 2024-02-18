Польские фермеры на границе с Украиной пытались помешать движению поездов

Заблокировать пути протестующим помешали сотрудники польской полиции.
В воскресенье, 18 февраля, на железнодорожной станции "Дорогуск" у границы с Украиной польские фермеры, проводящие масштабную акцию протеста, пытались заблокировать движение поездов.
Об этом сообщили в Государственной таможенной службе.
Попытка помешать железнодорожному движению продолжалась с 15:30 до 17:30, но после вмешательства польской полиции она была пресечена. В настоящее время движение поездов проходит в штатном режиме.
Автомобильное сообщение для грузовиков на международном пункте пропуска "Дорогуск — Ягодин" с 9 часов утра в обе стороны полностью заблокировано польскими фермерами.
"Вопреки обещаниям митингующих пропускать скоропортящиеся, опасные или гуманитарные грузы, с тех пор границу не пересек ни один грузовик", — говорится в сообщении.
В то же время пропуск рейсовых автобусов осуществляется в обычном порядке, без очередей.
В Государственной таможенной службе уточнили, что анонсированное накануне участие фермеров из других европейских стран в польской акции протеста не подтверждается.
Ранее сообщалось, что на польско-украинскую границу направляются фермеры из Германии, Бельгии, Нидерландов и Франции, которые намерены принять участие в масштабной акции протеста.
Также польские фермеры пригрозили 20 февраля заблокировать все пункты пропуска на границе с Украиной.
Напомним, ранее в соцсетях сообщили, что польские протестующие во время блокады границы не пропускают грузовики, перевозящие гуманитарную помощь, в том числе автомобили для ВСУ.
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