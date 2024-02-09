Польские фермеры начали акцию протеста: какая ситуация на границе

Сейчас ни один вид транспорта проехать не может.

Вчера ГНСУ получила информацию от польских коллег о том, что сегодня, 9 февраля, с 10 часов начнется блокировка движения в направлении трех пунктов пропуска – "Ягодин", "Рава Русская" и "Шегини". Конечно, все эти действия происходят на территории Польши на направлении пунктов пропуска на разных участках, расстояние от границы может быть разным.

Об этом в эфире телемарафона сказал спикер ГНСУ Андрей Демченко.

Поляки заблокировали пункт пропуска "Шегини"

Как утверждает спикер, по состоянию на сейчас начались действия по блокированию в направлении пункта пропуска "Шегини" с польской стороны, это пункт пропуска "Медика". Около 100 человек и 50 транспортных средств заблокировали подъездный путь к границе. Они находятся в нескольких сотнях метров от пункта пропуска и в настоящее время не происходит движения ни на выезд из Польши, ни на въезд в Польшу – как для грузовых транспортных средств, так и для легковых автомобилей и автобусов. Фактически те действия, которые должны были быть нацелены исключительно на блокировку движения грузовиков.

"Сейчас на этом направлении заблокировали движение для всех категорий транспорта. Конечно, мы надеемся, что в ближайшее время эта ситуация изменится и на польской стороне найдут возможность движения хотя бы для легковых автомобилей и для автобусных перевозок", — говорят в ГНСУ.

Ранее в Польше заверили, что их фермеры не будут блокировать движение на украинской границе полностью.

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