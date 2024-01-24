Польские фермеры начинают масштабные протесты с требованиями по импорту из Украины (карта)

В Польше со среды, 24 января, начинается большой общенациональный протест фермеров с требованиями защиты их бизнеса от импорта из третьих стран, в частности Украины.

Об этом сообщает издание RMF 24.

Акции протеста с тракторами и другой техникой на дорогах запланированы более чем в 150 местах по всей территории Польши. Предполагается, что протесты будут проходить в форме не блокады, а медленного движения колонны, или демонстрации вдоль дороги.

Фермеры потребуют остановить "бесконтрольный импорт сельскохозяйственной продукции из Украины и других стран за пределами ЕС, не соблюдающих европейские стандарты".

Карта проведения протестов фермеров в Польше

Польские аграрии настаивают, что оказались в неконкурентном положении из-за того, что они в своей деятельности обязаны выполнять ряд правил и дополнительно тратить средства на определенные меры по защите окружающей среды, тогда как на производителей в третьих странах эти требования не распространяются.

Также они хотят призвать готовить "стратегию вступления Украины в ЕС в сфере сельского хозяйства" с разделением на сектора.

Еще одно требование протестующих – пересмотреть общую европейскую политику в сфере сельского хозяйства. В частности, они недовольны рядом ограничений, связанных с Европейским "зеленым" курсом, и хотят изменений и большей "гибкости" в национальной стратегии на весь период до 2027 года.

Напомним, премьер Денис Шмыгаль 21 января встретился со своим польским коллегой Дональдом Туском. Они затронули многие вопросы двустороннего сотрудничества, а именно свободного движения товаров через границу, развития приграничной инфраструктуры и сотрудничества в сфере энергетики.

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