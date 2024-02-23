Польские фермеры намерены заблокировать границу еще и с Германией

Польские фермеры могут расшить свой протест и заблокировать границу еще с Германией.
Польские фермеры после выходных 24-25 февраля хотят возобновить акцию протеста на германской границе. Они планируют полностью перекрыть движение на пункте пропуска и бастовать круглосуточно.
Об этом сообщает RMF24.
Отмечается, что движение грузовиков собирается направить в объезд. Однако планы фермеров еще могут измениться.
Предприниматели в свою очередь выступили против блокировки трасс. Петицию к мэру пограничного города Слубице направили владельцы транспортных компаний, АЗС, автомастерских, моек, складов, а также торговцы.
Как они пишут, "характер запланированной акции протеста и ее форма, направленная на препятствование свободному движению транспортных средств на дорогах общего пользования, парализует и препятствует свободному выполнению нашей деятельности (...), что приводит к невозможности осуществления деятельности и выполнять договорные обязательства, что, в свою очередь, приведет к значительным убыткам (штрафов, комиссий за время простоя и расходов, среди прочего, на лизинг, расходы на аренду, отсутствие прибыли)".
Международные транспортные компании также угрожают фермерам судебными исками за ущерб.
Напомним, украинские фермеры привезли на границу с Польшей сельхозтехнику, уничтоженную российскими оккупантами, чтобы продемонстрировать польским протестующим реалии работы в аграрном секторе Украины во время войны.
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