Польские фермеры намерены заблокировать границу еще и с Германией

Польские фермеры могут расшить свой протест и заблокировать границу еще с Германией.

Польские фермеры после выходных 24-25 февраля хотят возобновить акцию протеста на германской границе. Они планируют полностью перекрыть движение на пункте пропуска и бастовать круглосуточно.

Об этом сообщает RMF24.

Отмечается, что движение грузовиков собирается направить в объезд. Однако планы фермеров еще могут измениться.

Предприниматели в свою очередь выступили против блокировки трасс. Петицию к мэру пограничного города Слубице направили владельцы транспортных компаний, АЗС, автомастерских, моек, складов, а также торговцы.

Как они пишут, "характер запланированной акции протеста и ее форма, направленная на препятствование свободному движению транспортных средств на дорогах общего пользования, парализует и препятствует свободному выполнению нашей деятельности (...), что приводит к невозможности осуществления деятельности и выполнять договорные обязательства, что, в свою очередь, приведет к значительным убыткам (штрафов, комиссий за время простоя и расходов, среди прочего, на лизинг, расходы на аренду, отсутствие прибыли)".

Международные транспортные компании также угрожают фермерам судебными исками за ущерб.

Напомним, украинские фермеры привезли на границу с Польшей сельхозтехнику, уничтоженную российскими оккупантами, чтобы продемонстрировать польским протестующим реалии работы в аграрном секторе Украины во время войны.

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