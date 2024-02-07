Польские фермеры объявили о блокировании пункта пропуска "Дорохуск — Ягодин"

Польские фермеры утром 9 февраля планируют начать забастовку в отдельных пунктах пропуска на польско-украинской границе.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

Так, польские таможенники проинформировали Украину о том, что блокировка пункта пропуска "Дорохуск — Ягодин" должна начаться в 11:00 по киевскому времени 9 февраля с использованием сельскохозяйственной техники.

Акция протеста согласована местными властями до 9 марта 2024 года

"Протестующие намерены совершать пропуск всех автобусов и по одному грузовому транспортному средству в обоих направлениях в течение часа. Также будет осуществляться беспрепятственный пропуск гуманитарной помощи и цистерн с топливом на въезд в Украину", — рассказали пограничники.

По другим пунктам пропуска на границе с Польшей, информация выясняется, для этого запланированы встречи с представителями польской таможенной администрации.

Напомним, в Польше хотят ввести НДС на украинское масло и ограничение ввоза сахара.

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