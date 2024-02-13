Польские фермеры объявили о закрытии всех пунктов пропуска на границе: названа дата

Заблокированы будут не только пограничные переходы, но и транспортные узлы и подъезды.

В Польше фермеры планируют заблокировать 20 февраля все пункты пропуска на границе с Украиной.

Об этом говорится в сообщении профсоюза польских фермеров "Солидарность".

"Будут заблокированы не только пограничные переходы, но и транспортные узлы и подъезды к перегрузочным железнодорожным станциям и морским портам", — сказали протестующие.

Они также подчеркнули, что 9 февраля объявили 30-дневную всеобщую забастовку фермеров — в ее рамках планируется полная блокада пограничных пропусков между Польшей и нашим государством.

"Проблемой рентабельности сельскохозяйственного производства, перерабатывающей и других отраслей в нашей стране является неконтролируемое поступление товаров из Украины, импортируемых через открытие границы ЕС с этой страной", — заявили польские фермеры.

Напомним, что польские фермеры расширяют блокаду и начали акцию протеста неподалеку от ЧП "Корчева — Краковец".

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