Польские фермеры побили авто для ВСУ и блокируют технику на границе – журналист (видео)

На выложенном ролике показаны разбитые джипы, предназначенные для украинской армии. На автомобилях повреждены лобовые стекла и разбиты окна.

Польские фермеры побили перевозимые на нужды ВСУ авто, а также блокируют военную технику на границе с Украиной.

Об этом журналист, общественный активист Константин Андриюк сообщил в Сети 4 марта.

Андриюк опубликовал видео с поврежденными внедорожниками и указал, что "польские фермеры побили авто для ВСУ и блокируют военную технику на границе".

Также читайте У Зеленского отреагировали на претензии польских фермеров

"Ожидают бить кирпичом российские танки?" – говорится в заявлении.

"Мы на границе. Вот, что наши соседи – поляки – сделали с джипами для армии. Побили раз стекло, два, здесь. Вот здесь побили джип. Вот надо тянуть на буксире – побили джип. Такие у нас соседи", – говорит на видео его автор.

Читайте главные новости дня:

Польские фермеры побили авто для ВСУ на границе: журналист показал видео

К слову, как сообщил днем ранее заместитель министра экономики Украины Тарас Качка, польские фермеры признали, что их акции используют спецслужбы РФ для разжигания межнациональной розни. Правительство Польши уже расследует эти инциденты.

Читайте также: