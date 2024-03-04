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Польские фермеры побили авто для ВСУ и блокируют технику на границе – журналист (видео)

Польские фермеры побили авто для ВСУ и блокируют технику на границе – журналист (видео)

Польские фермеры побили авто для ВСУ и блокируют технику на границе – журналист (видео)

Разбитое авто для ВСУ на польской границе/Скриншот с видео

На выложенном ролике показаны разбитые джипы, предназначенные для украинской армии. На автомобилях повреждены лобовые стекла и разбиты окна.

Польские фермеры побили перевозимые на нужды ВСУ авто, а также блокируют военную технику на границе с Украиной.

Об этом журналист, общественный активист Константин Андриюк сообщил в Сети 4 марта.

Андриюк опубликовал видео с поврежденными внедорожниками и указал, что "польские фермеры побили авто для ВСУ и блокируют военную технику на границе".

"Ожидают бить кирпичом российские танки?" – говорится в заявлении.

"Мы на границе. Вот, что наши соседи – поляки – сделали с джипами для армии. Побили раз стекло, два, здесь. Вот здесь побили джип. Вот надо тянуть на буксире – побили джип. Такие у нас соседи", – говорит на видео его автор.

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Польские фермеры побили авто для ВСУ на границе: журналист показал видео

Польские фермеры побили авто для ВСУ на границе: журналист показал видео

К слову, как сообщил днем ранее заместитель министра экономики Украины Тарас Качка, польские фермеры признали, что их акции используют спецслужбы РФ для разжигания межнациональной розни. Правительство Польши уже расследует эти инциденты.

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