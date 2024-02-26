Польские фермеры пообещали 1 марта заблокировать пункт пропуска на границе с еще одной страной

Протесты польских фермеров распространяются против транзита украинского зерна. На этой неделе аграрии соседней страны готовятся к двум новым блокадам: на границе между Польшей и Германией в городе Швецко и у Литвы на дороге на пограничном пункте Кальвария-Будзиск.

Об этом сообщает LRT.

Как рассказал источнику один из организаторов блокады Каролис Печинскис, фермеры будут останавливать и проверять все транспортные средства, которые, вероятно, будут перевозить украинское зерно или другую сельскохозяйственную продукцию.

"Акция протеста должна начаться 1 марта в 10 часов утра. Это не будет полная блокада пункта пропуска. Мы, фермеры, вместе с польскими властями хотим проверить, что перевозят в грузовиках, обращая особое внимание на те транспортные средства, которые имеют потенциал для перевозки с \г продукции", — сказал он.

Фермеры отмечают, что меры не затронут личный транспорт, топливные баки, транспортные средства для перевозки металла или скота.

"Если мы видим, что едет зерно и другая продукция, мы хотели бы знать, откуда она едет, почему и как, чтобы почувствовать объем транспортировки", — заявил фермер.

Польские аграрии отмечают, что хотят привлечь внимание к нарушению их интересов и отсутствию поддержки сферы сферы.

По словам Печинскиса, они размышляли о том, как усилить давление на правительство Польши, поэтому решили блокировать и литовскую границу.

Главной проблемой, говорит польский фермер, есть подозрения, что часть украинского зерна, которое должно ехать через Польшу транзитом, действительно остается в стране.

"Сельскохозяйственная продукция (из Украины – ред.) перегружается с грузовиков на поезда, конечной целью которых являются транзитные порты Балтийского моря. Но фермеры заподозрили, что часть этой продукции остается в Польше", – говорит он.

Фермеры ждут и настаивают на том, чтобы состоялись договоренности, которые будут выгодны полякам, чтобы было понятно, как украинская сельскохозяйственная продукция следует через Польшу, на каких условиях и как гарантируется, что эта продукция дойдет до конечного пункта назначения, а не останется в Польше.

Фермер также прокомментировал провокации, связанные с Россией, некоторые участники блокады, заявив, что протестующие против любых подобных действий.

Мы стараемся и стремимся, чтобы наши протесты отвечали интересам польских фермеров. Мы контролируем, чтобы среди нас не появлялись радикальные, маргинальные или другие политически невыгодные инициативы. Мы согласовываем наши протесты с властью, чтобы все протесты проходили законно и мирно, и мы избегаем каких-либо контактов с возможными провокаторами", — сказал Печинскис.

Добавим, что в Котомыре под Быдгощем завершили сбор украинской кукурузы, высыпанной из вагонов на путях. Известно, что высыпалось от 160 до 180 тонн. Около 30 тонн осталось на земле. Его взвешивают на таможне, а затем утилизируют. Кукуруза из Украины направлялась в Марокко.

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