Польские фермеры снова заблокируют все пункты пропуска с Украиной: названа дата

Польские фермеры анонсировали новую забастовку на границе с Украиной. Аграрии заявили, что недовольны решением Еврокомиссии по Украине.

Фермеры из Польши заявили, что начнут забастовку на всех пунктах пересечения границы между Польшей и Украиной, а также будут блокировать дороги и автомагистрали в отдельных воеводствах по всей стране с 10:00 9 февраля.

Об этом сообщает профсоюз фермеров "Солидарность".

"Наше терпение лопнуло. Позиция Брюсселя в последний день января 2024 года является неприемлемой для всего нашего аграрного сообщества. Кроме того, пассивность польских властей и заявления о сотрудничестве с Европейской Комиссией и заявления о соблюдении всех решений Еврокомиссии по импорту сельскохозяйственной и пищевой продукции из Украины не оставляют нам другого выхода, как объявить всеобщую забастовку", — говорится в сообщении.

Фермеры хотят, чтобы польское правительство обнародовало четкий план сельскохозяйственного производства, рентабельности производства, реконструкции польской переработки и польской торговли: "Мы будем бороться за это до конца".

Протестующие заявляют, что таким образом они "борются за общее благо, чтобы оградить польские семейные фермы нескольких поколений от краха и банкротства".

Блокада границы между Польшей и Украиной

Польские дальнобойщики, с ноября блокировавшие пункты пропуска на границе с Украиной, ранее якобы достигли согласия с правительством по "определенным условиям" и с 11:00 17 января должны были прекратить свой протест на украинских пунктах пропуска.

Однако 24 января акции протеста фермеров снова охватили всю Польшу. Более двухсот колонн тракторов и сельхозтехники выехали на автомагистрали и национальные дороги. Протест начался в полдень по местному времени.

Польские фермеры требуют остановить "бесконтрольный импорт сельскохозяйственной продукции из Украины и других стран за пределами ЕС, не соблюдающих европейские стандарты".

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