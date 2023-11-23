Польские фермеры угрожают надолго заблокировать пункт пропуска на границе с Украиной

В своих заявлениях фермеры сетуют на низкие закупочные цены на свою продукцию и отозванные правительством кредиты, но не объясняют, как это связано с движением украинских грузовиков через границу.

С 27 ноября по 3 января на границе с Украиной через пункт пропуска "Медика-Шегини", который польские перевозчики блокируют вместе с фермерами, будут пропускать только два грузовика в день.

Как сообщает издание Wiadomosci Rolnicze Polska, об этом заявили на акции протеста польских фермеров, которых привел на границу с Украиной лидер новой политической силы "Агроуния" Михал Колодзейчак.

По словам организаторов акции, блокада продлится 24 часа в сутки, но вся гуманитарная помощь, якобы, будет поступать в Украину без ограничений.

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В своих заявлениях фермеры жалуются на низкие закупочные цены на свою продукцию и отозванные правительством Польши поддерживающие их кредиты ликвидности. Третье требование фермеров – не повышать налог на землю.

Как решению этих проблем должна помочь блокада границы Украины, выступающие не объяснили.

"Мы солидарны с перевозчиками, потому что эти отрасли пострадали больше всего", — сказал Роман Кондров, один из организаторов протеста.

Напомним, лидер протеста польских перевозчиков Рафал Меклер, маргинальный политик из ультраправого Национального движения накануне анонсировал расширение блокады на четвертый пункт пропуска на границе с Украиной. Также он заявил, что блокада крупнейшего пункта пропуска "Ягодин-Дорогуск" на украинско-польской границе будет продлена до 1 февраля 2024 года.

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