Польские фермеры угрожают полностью перекрыть границу с Украиной 10 декабря, если правительство Дональда Туска не выполнит все их требования.

Об этом информирует польское издание Rzeczpospolita.

В сообщении указывается, что польские фермеры заявили, что заблокируют все пропускные пункты на границе с Украиной во время их переговоров с министром сельского хозяйства Польши Чеславом Секерским в Медице.

В свою очередь министр заявил, что власти подготовят к 10 декабря ответ на требования фермеров.

Польские фермеры ожидают сильного сопротивления правительству относительно соглашения о свободной торговле между ЕС и странами Южной Америки.

По данным польской газеты, они опасаются, что "бездействие может привести к поступлению сельскохозяйственной продукции из стран Меркосур (экономический союз государств в Южной Америке, в него входят Аргентина, Бразилия, Парагвай, Уругвай и Боливия, и как ассоциированные члены — Чили, Боливия, Перу, Колумбия и Эквадор — на польский рынок".

Кроме того, фермеры требуют от власти сохранить сельскохозяйственный налог на 2024 год на том же уровне, что и в прошлом году.

Напомним, ранее сообщалось, что польские фермеры заблокировали пункт пропуска на границе.

Кроме того, мы ранее информировали, что одним из кандидатов на выборах президента Польши стал историк, назвавший Галицию "Малопольшей".

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