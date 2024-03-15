Польские фермеры заблокировали границу со Словакией: боятся ввоза зерна из Украины

Польские фермеры начали блокировать границы со Словакией, что проверить, не ввозится ли таким образом зерно из Украины.

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Они заявили, что будут делать эти проверки до конца марта, сообщает RMF24.

Дорогу заблокировали тракторами и это привело к тому, что на границе собралось около десятка легковых автомобилей и несколько десятков грузовых.

"Аграрии не будут пропускать фуры, перевозящие зерно и масло из Украины в Польшу. Они не исключают, что останутся в Хижне до конца марта. ... Водителям грузовиков, которые не пройдут проверку, не будет разрешен въезд в Польшу", – говорится в сообщении.

Протестующие заявили, что будут проверять каждый грузовик, который направляется в Польшу и будут пропускать по одному каждый час. В то же время они заявили, что не будут блокировать пересечение границы для легковых автомобилей.

Напомним, ранее сообщалось, что в польском Сейме назвали сроки деблокирования границы.

Кроме того, мы ранее информировали, что польские фермеры временно разблокируют еще один пункт пропуска на границе.

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