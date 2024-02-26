Польские фермеры заблокировали участок границы с Германией: чего требуют там

В рамках своих протестов польские фермеры заблокировали пункт пропуска на границе с Германией вблизи Франкфурта-на-Одере. Аграрии ждут встречи с польским премьером Дональдом Туском и отзыва политики Зеленого курса ЕС.

Об этом сообщает Spiegel.

Ожидается, что ко второй половине 26 февраля блокада польскими фермерами автобана возле Франкфурта-на-Одере приведет к задержке движения в Бранденбурге. Полиция призвала перевозчиков по возможности избегать автобана A12. Вместо этого следует использовать пограничный переход Помеллен на автобане 11 в Мекленбурге-Передней Померании и пограничный переход Форст на автобане 13.

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Другие пути движения советуют выбирать даже тем, кто путешествует на автомобиле.

Накануне, 25 февраля, поляки на своей стороне границы припарковали тракторы на много километров. Поэтому многочисленные грузовики, легковые авто и автобусы были вынуждены совершать объезд.

В Польше фермеры сформировали колонну из тракторов на автобане 2 – продолжении A12 на польской стороне – на пограничном переходе Швецк.

В то же время вечером 25 февраля на городском мосту во Франкфурте-на-Одере с немецкой стороны также было заблокировано движение тракторами, фургонами и грузовиками. Немецкие фермеры протестуют против планируемого сокращения субсидий на сельскохозяйственное дизтопливо.

По сообщениям польских медиа, некоторые аграрии ждут в своих машинах. В большинстве своем они ожидают встречи с Туском и отзыва политики Зеленого курса ЕС.

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Так, на одном из баннеров на машинах польских фермеров размещена надпись "Мы ждем премьер-министра". Еще один лозунг протестующих – "Политика ЕС разрушает фермеров".

Ожидалось, что блокада на границе с Германией продлится до 13:00. Пока это предупредительный протест, поэтому не исключено, что акция будет продлена или же состоятся очередные блокады.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Протесты фермеров уже не только в Польше! Почему восстали аграрии по всей Европе?

Напомним, накануне президент Владимир Зеленский заявил, что считает блокирование границы польскими фермерами политическим вопросом и пообещал защищать украинский бизнес, если не будут найдены шаги по решению этого вопроса.

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