Польские фермеры завершили блокировку пункта пропуска "Медика—Шегини": ситуация на границе

Поляки завершили блокирование одного из пунктов пропуска на границе с Украиной.

Польские фермеры утром 24 декабря завершили блокировку перед пунктом пропуска "Медика—Шегини" — движение грузовиков возобновлено. Акция завершилась в 09:30.

Об этом сообщает ГПСУ.

"Оформление и пропуск через границу грузовых транспортных средств в направлении въезда в Украину осуществляется в обычном режиме. Пограничники совместно с работниками контрольных служб работают, чтобы обеспечить пропуск максимального количества грузовиков", – говорится в сообщении.

Напомним, вице-министр министерства аграрной политики Польши 23 декабря сообщил, что на границе разблокирован пункт пропуска "Шегини-Медики" благодаря переговорам с польским правительством.

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