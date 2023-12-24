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Польские фермеры завершили блокировку пункта пропуска "Медика—Шегини": ситуация на границе

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
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Польские фермеры завершили блокировку пункта пропуска "Медика—Шегини": ситуация на границе

Пункт пропуска на границе Украины и Польши / Фото: Государственная пограничная служба Украины

Поляки завершили блокирование одного из пунктов пропуска на границе с Украиной.

Польские фермеры утром 24 декабря завершили блокировку перед пунктом пропуска "Медика—Шегини" — движение грузовиков возобновлено. Акция завершилась в 09:30.

Об этом сообщает ГПСУ.

"Оформление и пропуск через границу грузовых транспортных средств в направлении въезда в Украину осуществляется в обычном режиме. Пограничники совместно с работниками контрольных служб работают, чтобы обеспечить пропуск максимального количества грузовиков", – говорится в сообщении.

Напомним, вице-министр министерства аграрной политики Польши 23 декабря сообщил, что на границе разблокирован пункт пропуска "Шегини-Медики" благодаря переговорам с польским правительством.

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Дата публикации
Просмотры
180
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