Польские истребители перехватили российский разведывательный самолет над Балтийским морем

Российский самолет ИЛ-20 / © Reuters

Реклама

Истребители МиГ-29 Воздушных сил Польши перехватили российский самолет над Балтийским морем. Инцидент произошел в пятницу, 13 марта 2026 года.

Об этом сообщают Воздушные силы Польши.

Польские пилоты совершили перехват, визуально идентифицировали и сопровождали самолет Ил-20 РФ, находившийся в международном воздушном пространстве. Это была уже девятая разведывательная миссия российского самолета в этом году.

Реклама

По данным польских военных, самолет летел без плана полета и с выключенным транспондером. В то же время, он не нарушал воздушное пространство Польши.

Благодаря высокой боевой готовности очередных сил, опыту пилотов и эффективной работе системы противовоздушной обороны операцию удалось провести быстро, профессионально и безопасно.

В польской армии отметили, что военные ежедневно обеспечивают безопасность воздушного пространства страны, а вооруженные силы Польши находятся в постоянной готовности реагировать на любые потенциальные угрозы.

Напомним, ранее Россия развертывает масштабную информационно-психологическую операцию против Эстонии, популяризируя идею создания так называемой "Народной республики Нарва". Кремль пытается использовать сценарий 2014, применявшийся для дестабилизации востока Украины.