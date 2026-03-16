Польские истребители перехватили российский разведывательный самолет над Балтийским морем
Судно РФ выполняло миссию без плана полета и с выключенным транспондером.
Истребители МиГ-29 Воздушных сил Польши перехватили российский самолет над Балтийским морем. Инцидент произошел в пятницу, 13 марта 2026 года.
Об этом сообщают Воздушные силы Польши.
Польские пилоты совершили перехват, визуально идентифицировали и сопровождали самолет Ил-20 РФ, находившийся в международном воздушном пространстве. Это была уже девятая разведывательная миссия российского самолета в этом году.
По данным польских военных, самолет летел без плана полета и с выключенным транспондером. В то же время, он не нарушал воздушное пространство Польши.
Благодаря высокой боевой готовности очередных сил, опыту пилотов и эффективной работе системы противовоздушной обороны операцию удалось провести быстро, профессионально и безопасно.
В польской армии отметили, что военные ежедневно обеспечивают безопасность воздушного пространства страны, а вооруженные силы Польши находятся в постоянной готовности реагировать на любые потенциальные угрозы.
