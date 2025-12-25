Польские истребители перехватили российский самолет-разведчик

Польские истребители F-16 / © Associated Press

В канун Рождества, 24 декабря, польские истребители перехватили и сопроводили российский разведывательный самолет над Балтийским морем.

Об этом сообщает TVPWorld со ссылкой на польских военных.

По данным Оперативного командования Вооруженных сил Польши, самолет летел над международными водами, вблизи границ польского воздушного пространства.

«Несмотря на праздничный период, прошедшая ночь была насыщенной для служб противовоздушной обороны Польши», — говорится в заявлении командования, опубликованном на X.

Кроме того, польские радиолокационные системы обнаружили объекты, которые ночью проникли в польское воздушное пространство со стороны Беларуси.

После анализа объекты были оценены как, вероятнее всего, контрабандные воздушные шары, движущиеся по ветру. Все объекты постоянно контролировались радаром.

В качестве меры предосторожности, часть воздушного пространства над Подляским регионом на востоке Польши временно закрыто для гражданского воздушного движения.

Военные заявили, что постоянно поддерживают контакт с другими службами и что никакой угрозы безопасности польского воздушного пространства не обнаружено.

Напомним, в четверг, 25 декабря, страны НАТО подняли в воздух свои истребители для мониторинга и сопровождения российских стратегических ядерных бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95МС, которые совершали длительный полет над нейтральными водами вблизи северных территорий Великобритании и Норвегии.