Польские истребители второй раз за неделю перехватили самолет-разведчик РФ: детали

Истребители F-16 / © Associated Press

Польские истребители F-16 второй раз за неделю перехватили российский разведывательный самолет Ил-20. Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш назвал действия РФ провокацией для проверки систем противовоздушной обороны.

Об этом Косиняк-Камыш написал 9 апреля в соцсети Х.

Он отметил, что вечером дежурная пара истребителей F-16 в очередной раз на этой неделе поднялась в воздух для перехвата российского разведывательного самолета Ил-20, который совершал полет над Балтийским морем.

«Провокационные действия Российской Федерации проверяют наши системы противовоздушной обороны», — написал министр обороны.

Также он подчеркнул, что благодаря постоянной боевой готовности пилотов, военных и наземного персонала воздушное пространство Польши остается под надежной защитой. Армия ежедневно находится наготове, чтобы оперативно реагировать на любые угрозы и обеспечивать безопасность неба.

Напомним, 8 апреля польские истребители F-16 перехватили и сопроводили российский Ил-20 над Балтийским морем. Этот самолет находился в международном пространстве с выключенным транспондером и без плана полета, хотя границы Польши не нарушал. В Оперативном командовании ВС Польши отметили, что такой перехват является стандартной процедурой для идентификации борта и обеспечения безопасности воздушного движения.

Заметим, 8 апреля из-за атаки российских дронов на украинское пограничье Румыния поднимала в воздух истребители F-16 и приводила ПВО в боевую готовность. В районе уезда Тулча зафиксировали 17 беспилотников, однако воздушное пространство НАТО они не нарушили. Местных жителей предупреждали об опасности в течение двух часов.

Накануне министр обороны Британии Джон Хили заявил о срыве скрытой операции РФ в Атлантике: Лондон больше месяца следил за ударной субмариной «Акула» и двумя аппаратами управления глубоководных исследований (GUGI). Более 500 военных, корабли и авиация круглосуточно контролировали российские суда, способные повредить подводные кабели и трубопроводы. Хили предупредил Кремль о «серьезных последствиях» за попытки диверсий. Повреждений инфраструктуры не обнаружено. Британские силы заставили подводные лодки РФ покинуть район и вернуться на север.