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Польские перевозчики собираются заблокировать пункт пропуска на границе с Украиной до весны

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Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Польские перевозчики собираются заблокировать пункт пропуска на границе с Украиной до весны

Волонтеры говорят о проблемах на границе / Фото: ТСН.ua

Протестующие намерены продолжать блокаду до 8 марта.

В понедельник, 18 декабря, польские перевозчики собираются возобновить блокаду пункта пропуска "Ягодин — Дорогуск" на границе с Украиной и угрожают, что перекрытие будет продолжаться до весны.

Об этом один из лидеров протеста Павел Озыгала сообщил польскому изданию RMF24.

По его словам, протестующие намерены продолжать блокаду до 8 марта.

Украинские водители возмущены такой ситуацией. Предлагают их выпустить из Польши, а затем не пускать.

Польские водители в идентичной ситуации по другую сторону границы. Кроме того, они жалуются, что их изгоняют из системы электронной очереди. Отмена этой электронной очереди — одно из требований польских перевозчиков.

Сейчас в очереди на границе с польской стороны находятся более 2 тысяч украинских грузовиков. Поскольку за сутки через пункт пропуска "Ягодин — Дорогуск" может проехать около 650 грузовиков, то во время предстоящего протеста очередь вырастет вдвое.

Очередь в Дорогуске растянулась на 70 километров и достигает городка Пяски Свидницкого уезда. Время ожидания регистрации – примерно 100 часов.

Тем временем очередь к переходу из Украины в Гребенном составляет 30 км и там - около 500 грузовиков. Время ожидания на заезд – 125 часов.

Напомним, окружной суд в Люблине в Польше разрешил перевозчикам возобновить протест на границе с Украиной на пункте пропуска "Ягодин — Дорогуск" после того, как местные власти запретили его.

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Дата публикации
Просмотры
1220
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