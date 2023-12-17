Польские перевозчики собираются заблокировать пункт пропуска на границе с Украиной до весны

Протестующие намерены продолжать блокаду до 8 марта.
В понедельник, 18 декабря, польские перевозчики собираются возобновить блокаду пункта пропуска "Ягодин — Дорогуск" на границе с Украиной и угрожают, что перекрытие будет продолжаться до весны.
Об этом один из лидеров протеста Павел Озыгала сообщил польскому изданию RMF24.
По его словам, протестующие намерены продолжать блокаду до 8 марта.
Украинские водители возмущены такой ситуацией. Предлагают их выпустить из Польши, а затем не пускать.
Польские водители в идентичной ситуации по другую сторону границы. Кроме того, они жалуются, что их изгоняют из системы электронной очереди. Отмена этой электронной очереди — одно из требований польских перевозчиков.
Сейчас в очереди на границе с польской стороны находятся более 2 тысяч украинских грузовиков. Поскольку за сутки через пункт пропуска "Ягодин — Дорогуск" может проехать около 650 грузовиков, то во время предстоящего протеста очередь вырастет вдвое.
Очередь в Дорогуске растянулась на 70 километров и достигает городка Пяски Свидницкого уезда. Время ожидания регистрации – примерно 100 часов.
Тем временем очередь к переходу из Украины в Гребенном составляет 30 км и там - около 500 грузовиков. Время ожидания на заезд – 125 часов.
Напомним, окружной суд в Люблине в Польше разрешил перевозчикам возобновить протест на границе с Украиной на пункте пропуска "Ягодин — Дорогуск" после того, как местные власти запретили его.
Читайте также: