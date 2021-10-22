Польские пограничники обнаружили труп неизвестного мужчины на границе с Беларусью

Тело незнакомца обнаружили на территории, где объявлено чрезвычайное положение.

В пятницу, 22 октября, патруль польской пограничной службы в лесном массиве возле села Кустницы рядом с белорусской границей обнаружил тело неизвестного мужчины.

Как сообщает польское издание Onet, этот район входит в пограничную зону, где действует чрезвычайное положение из-за наплыва нелегальных мигрантов с территории Беларуси.

После обнаружения тела мужчины пограничники, патрулирующие местность в этом районе, обратились в полицию. Правоохранители не обнаружили у погибшего никаких документов: кто он и как здесь оказался, предстоит выяснить в ходе следствия.

Делом занимаются полиция и прокуратура.

Это не первый случай смерти на белорусско-польской границе в этом месяце. Накануне в реке Буг обнаружили мертвым 19-летнего мигранта из Сирии, обстоятельства его смерти расследуются. А 14 октября польские пограничники заявляли, что в зоне чрезвычайного положения обнаружили тело еще одного 24-летнего сирийца.

Напомним, Польша продолжает бороться с миграционным кризисом, вызванным действиями режима Лукашенко. Польский парламент разрешил высылать из страны мигрантов, которые незаконно пересекают границу.

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