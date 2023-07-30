Польские пограничники подвергаются нападениям со стороны Беларуси

Ситуация на границе Польши и Беларуси остается напряженной, на польских пограничников ежедневно совершают нападения группы агрессивно настроенных иностранцев.

Об этом сообщил в Twitter уполномоченный правительства Польши по безопасности информационного пространства Польши Станислав Жарин.

По его словам, спецслужбы Беларуси не только доставляют мигрантов к границе Польши, но и снабжают их техникой для преодоления заборов, в частности стремянками и болторезами.

Для нападений на польских пограничников они используют камни, кирпич, брусчатку.

“Продолжается гибридная операция со стимулированным, искусственным миграционным давлением. Польша подвергается постоянным нападениям. Это часть российского плана дестабилизации Европы, в частности, восточного фланга НАТО”, — заявил Станислав Жарин.

Напомним, в ноябре 2021 года, за три месяца до полномасштабного вторжения РФ в Украину, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что целью искусственного миграционного кризиса на границах Беларуси со странами ЕС может быть отвлечение внимания от подготовки атаки против Украины.

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