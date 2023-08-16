Польские пограничники спасли 5-летнего мальчика из Украины, который задыхался

На пограничном переходе в Корчевой польские пограничники спасли жизнь 5-летнему мальчику из Украины. Ребенок запутался в ремнях безопасности и начал задыхаться.

Об этом сообщает Пограничная служба Польши.

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"Опасное событие произошло 13 августа на пограничном переходе в Корчевой. Въезжавший в Польшу гражданин Украины обратился за помощью к пограничникам. Как выяснилось, ехавший с ней сын несколько раз обмотал ремень безопасности вокруг шеи и блокировку не дало возможности распутать ребенка . Чтобы освободить задыхающегося ребенка, они разрезали ремни безопасности", — сказано в сообщении.

Благодаря этому ребёнка удалось спасти. Мать поблагодарила пограничников за спасение сына. После оказания необходимой первой помощи семья смогла продолжить поездку.

Напомним, в ГНСУ ответили, работают ли пункты пропуска на границе с РФ и Беларусью.

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