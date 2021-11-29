Польские пограничники только за одну ночь задержали более 30 нелегалов

Польские пограничники только за одну ночь задержали более 30 нелегалов

Речь идет о участке границы в Мельнике.

В ночь на понедельник, 29 ноября, польские службы задержали 33 мигранта, которые попытались незаконно пересечь границу с Польшей.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Польши в Twitter.

Также читайте ЕС и НАТО будут выступать единым фронтом против гибридных атак Беларуси

Отмечается, что с начала года в Польше было зарегистрировано почти 40 тысяч попыток незаконного пересечения границы мигрантами.

"Белорусские службы почти каждую ночь повреждают забор, чтобы мигранты могли нелегально перейти на польскую сторону. Сегодня такая попытка была сделана в Мельнике", — сообщили в польском министерстве.

Białoruskie służby niemal każdej nocy uszkadzają ogrodzenie на granicy, by umożliwić migrantom nelegalne przejście на polską strone. Dziś do takejej próby doszło в Mielniku. Polskie slużby zatrzymały 33 migrantów, którzy próbowali nielegalnie przekroczyć granicę. pic.twitter.com/emQkOM15rO — Ministerstwo Obrony Narodowej (@MON_GOV_PL) November 29, 2021

Как сообщалось, Александр Лукашенко обвинил в миграционном кризисе Украину и США. По его словам, чтобы противостоять мигрантам, украинцы якобы наращивают на границе позиции силовиков.

Читайте также:

Латвия установила на границе с Беларусью временный забор

В Польше задержаны трое украинцев, которые помогали мигрантам незаконно пересечь границу

Шлейф "вагнергейта": как Бурба предлагал продать информацию России и что о нем говорят топполитики