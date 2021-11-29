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Польские пограничники только за одну ночь задержали более 30 нелегалов

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Польские пограничники только за одну ночь задержали более 30 нелегалов

twitter.com/podlaskaPolicja

Речь идет о участке границы в Мельнике.

В ночь на понедельник, 29 ноября, польские службы задержали 33 мигранта, которые попытались незаконно пересечь границу с Польшей.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Польши в Twitter.

Отмечается, что с начала года в Польше было зарегистрировано почти 40 тысяч попыток незаконного пересечения границы мигрантами.

"Белорусские службы почти каждую ночь повреждают забор, чтобы мигранты могли нелегально перейти на польскую сторону. Сегодня такая попытка была сделана в Мельнике", — сообщили в польском министерстве.

Как сообщалось, Александр Лукашенко обвинил в миграционном кризисе Украину и США. По его словам, чтобы противостоять мигрантам, украинцы якобы наращивают на границе позиции силовиков.

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