Польские пограничники вытащили пару нелегалов из болота: женщина была беременна

Польские пограничники вытащили пару нелегалов из болота: женщина была беременна

Мигранты нелегально перешли белорусско-польскую границу возле села Мостовляны.

Польские пограничники и военнослужащие оказали помощь супругам из Ирака, застрявшимшим в болоте, пытаясь нелегально пересечь границу и попасть в страну ЕС.

Об этом сообщили в пограничной службе Польши.

Вблизи польского села Мостовляны супружеская пара из Ирака, нелегально пересекая белорусско-польскую границу, застряла в болоте. Самостоятельно выбраться из заболоченной местности мигранты не смогли.

“Когда приехали офицеры и военнослужащие пограничной службы, оказалось, что женщина беременна. Благодаря быстрым действиям офицеров и солдат удалось вытащить этих людей из болот. Гражданку Ирака доставили в больницу. Женщина здорова, беременности ничего не угрожает”, — сообщили польские пограничники.

Ее муж был доставлен на пограничный пост в Бобровниках.

Напомним, на границе с Беларусью ситуация с нелегальными мигрантами обостряется. Возле КПП "Брузги" иностранные "туристы" обустроили новый лагерь.

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