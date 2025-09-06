- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 298
- Время на прочтение
- 1 мин
Польские протестующие частично разблокировали границу
Польские фермеры временно разблокировали пункт пропуска.
В субботу, 6 сентября, польские митингующие временно ослабили блокирование пункта пропуска «Медика», что напротив украинского "Шегини«. Движение грузовиков восстановлено, но с ограничениями.
Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины в Telegram.
По информации от польской стороны, с 15:30 по киевскому времени движение грузового транспорта в обоих направлениях будет осуществляться каждые 15 минут.
Акция протеста, начавшаяся сегодня в 12:50, должна была продлиться не менее 6 часов. Однако, предварительно, блокировка должна завершиться до 17:00.
Причиной протеста, по предварительным данным, являются низкие цены на зерновую продукцию.
Блокировка касается только грузового транспорта. Движение легковых автомобилей и автобусов осуществляется беспрепятственно. Акция проходит примерно в километре от польского пункта пропуска.
Напомним, ранее мы писали о том, что съемочная группа ТСН в автобусе попала под блокирование дороги митингующими, которые ходили по пешеходному переходу.