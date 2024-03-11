Польские протестующие и полиция останавливают на границе пассажирские автобусы из Украины – Кубраков

Вице-премьер Александр Кубраков подчеркнул, что такие действия в отношении украинских граждан неприемлемы.

Польские протестующие и полиция останавливают автобусы из Украины, которые следуют в Польшу и назад, пассажиров задерживают без объяснения причин.

Об этом сообщил вице-премьер по восстановлению Украины – министр развития громад, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков 11 марта в соцсети X.

"Из заблокированной польской границы приходят неприятные новости. Протестующие и полиция останавливают автобусы, следующие в Польшу и обратно. Пассажиров задерживают без объяснения причин", — написал он.

Вице-премьер подчеркнул, что такие действия в отношении украинских граждан неприемлемы. По его словам, во время войны пассажирами автобусов могут быть женщины с маленькими детьми, представители социально незащищенных категорий, военнослужащие, которые возвращаются или отправляются на обучение, также транзитные пассажиры.

"Попытка сделать их заложниками протеста кажется неуместной для цивилизованного мира", – подчеркнул Кубраков.

Напомним, что протесты польских фермеров, которые уже второй месяц блокируют украинскую границу, приобретают угрожающие масштабы и далеки от завершения.