Польские власти назвали Украину "идеальным полигоном": заявление министра

Украина и Польша усиливают сотрудничество в сфере оборонных технологий и производства оружия / © Getty Images

Варшава планирует использовать украинский фронт в качестве уникального полигона для испытания собственной военной техники в реальных боевых условиях. Кроме того, Польша и Украина намерены усилить сотрудничество в сфере технологий беспилотников и создать общий оборонно-промышленный потенциал.

О таких планах трансфера технологий рассказал вицеминистр национальной обороны Польши Цезарий Томчик во время конференции в Жешуве во вторник, 28 апреля.

По словам чиновника, произведенная в Польше техника должна проходить проверку на национальных полигонах, а после этого — непосредственно в условиях реальных боев, что является самым точным показателем ее эффективности. Вторым важным направлением взаимодействия оборонных ведомств станет передача технологий. Вицеминистр привел в пример компанию WB Electronics, которая уже активно сотрудничает с украинской стороной, однако отметил необходимость существенного расширения такого взаимодействия.

Томчик также подтвердил, что сейчас активно рассматривается вариант развертывания совместного производства дронов непосредственно на польской территории. Для этого правительство ищет взаимовыгодную модель сотрудничества, которая позволит создать общее технологическое преимущество и учтет насущные потребности Украины во время войны. Сообщается, что эти проекты обсуждаются в рамках подготовки к обширной конференции по восстановлению Украины, которая запланирована на июнь в Гданьске.

