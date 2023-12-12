Польские забастовщики могут снова заблокировать пункт пропуска "Дорохуск-Ягодин": подробности

Пункт пропуска на границе с Польшей "Дорогуск-Ягодин" может быть снова заблокирован.

Пункт пропуска на границе Польши и Украины "Дорохуск-Ягодин", который был накануне разблокирован, польские протестующие снова могут заблокировать до марта 2024 года.

Об этом во время экспертной дискуссии "Уроки блокады. Как защитить западную границу Украины" заявил вице-президент Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Украины Владимир Балин, пишет "Европейская правда",

По его словам, польские перевозчики собираются подать новую заявку на протест и блокировку КПП "Дорохуск-Ягодин" до 25 марта.

"После того как местные власти запретили блокировку, они перекрыли трассу фурой, заявив, что она сломалась. В настоящее время она препятствует движению, а полиция сопровождает в обход группы по 10-15 грузовиков. Протестующие обещают уже сегодня добиться постановления суда, останавливающего решение местных властей. А главное – они анонсируют подачу новой заявки на митинг, которая продлится теперь уже до 25 марта", – рассказал Владимир Балин.

Информацию о возможной повторной блокировке пункта пропуска частично подтверждает и польское RMF FM. Журналистам стало известно, что протестующие из КПП в Дорохуске уже 11 декабря подали заявку на новый протест, который должен начаться с понедельника.

Мэр Дорохуска, как ожидается, примет решение во вторник или среду.

Напомним, на границе Польши и Украины 11 декабря разблокировано движение грузовиков через пункт пропуска "Ягодин — Дорохуск". Блокировка этого крупнейшего грузового пункта пропуска длилась более месяца.

Однако уже к вечеру 11 декабря польские протестующие перегородили дорогу к Украине фурой.

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