Польский Cейм призвал заблокировать импорт в ЕС агропродукции из России и Белоруссии

Нижняя палата Сейма Польши призвала Еврокомиссию ввести ограничения по импорту в ЕС сельскохозяйственной продукции из России и Беларуси.

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на резолюцию Сейма.

"Мы призываем Еврокомиссию внести предложение о введении санкций в связи с импортом российской и белорусской продовольствия и сельскохозяйственной продукции в Евросоюз", — говорится в документе.

Отмечается, что импорт продовольствия и из РФ и Белоруссии продолжает приносить "огромные доходы" производителям, торговцам и бюджетам этих стран. Именно поэтому следует остановить торговлю, "которая может прямо или косвенно способствовать укреплению возможности России и Беларуси продолжать войну с Украиной, особенно потому, что российский импорт может включать зерно, украденное с оккупированных территорий Украины".

Депутаты отмечают, что Москва продолжает реализовать свою стратегию использования продуктов питания как оружия, приводя к перебоям в поставках украинской сельскохозяйственной продукции по всему миру.

"Поэтому ключевым приоритетом ЕС должно быть продолжение поддержки Украины в возобновлении экспорта ее товаров в страны, которые в этом больше нуждаются. Торговля продовольствием и сельскохозяйственной продукцией не может продолжать поддерживать жестокий российский режим и его помощников в Минске", — говорится в документе.

Напомним, ранее премьер Польши Дональд Туск анонсировал, что страна может запретить ввоз агропродукции из России. Это заявление прозвучало на фоне протестов фермеров, которые проходят в Польше против экологических норм ЕС.

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